В ФРГ отреагировали на принятие Грузией закона против ЛГБТ*-пропаганды

Принятие Грузией закона против пропаганды ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) отдаляет республику от Евросоюза, заявили в МИД ФРГ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее во вторник, 17 сентября, парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект о запрете ЛГБТ*-пропаганды. В поддержку законопроекта проголосовали 84 депутата.

«Пакет законов, принятый парламентом Грузии, призван дискриминировать ЛГБТ* людей. Он нарушает гражданские права людей, что подчёркнуто Венецианской комиссией, и отдаляет республику от ЕС. Мы призываем Тбилиси поменять курс», — подчеркнули в МИД ФРГ.

По данным агентства, закон подразумевает запрет ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смены пола, а также запрет на проведение кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации.

* Признано в России экстремистским движением и запрещено.