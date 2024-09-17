Axios: Нетаньяху одобрил операции по детонации пейджеров в Ливане

Операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, данному решению предшествовал визит спецпосланника США Амоса Хохштейна в Израиль, в рамках которого он предупредил Нетаньяху о последствиях серьезной эскалации в Ливане.

«Источник, знакомый с этим вопросом, сказал, что Израиль провел операцию для того, чтобы перевести свои боевые действия против "Хезболлы" в новую фазу, пытаясь при этом не допустить эскалации до уровня полномасштабной войны», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что в результате детонации пейджеров в разных районах Ливана пострадали более 2,8 тысяч человек, восемь человек, в том числе ребенок, погибли