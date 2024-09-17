«Хезболла» пообещала ответ Израилю за взрывы пейджеров

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что Израиль ответит за взрывы пейджеров в Ливане. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на CNN.

Такое заявление он сделал во время заседания правительства. По словам Микати, взрывы пейджеров являются «преступной агрессией» со стороны Израиля, который понесет ответственность за случившееся. Он также добавил, что эта ситуация стала «серьезным нарушением суверенитета Ливана». В свою очередь, министр информации Ливана Зиад Макари добавил, что власти страны уже связались по этому поводу с ООН.

Ранее в Ливане произошел массовый подрыв пейджеров, в ходе которого был ранен иранский посол Моджтаба Амани. Позже министр здравоохранения страны Фирас Абиад заявил, что в результате инцидента погибло 8 человек, еще 2750 пострадали. Причина взрывов остается неизвестной, но Ливан возложил ответственность за случившиеся на Израиль.