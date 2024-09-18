ООН соберет Совет безопасности для обсуждения событий в Ливане

Совет Безопасности ООН проведет заседание по поводу взрыва пейджеров в Ливане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе ООН.

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«Заседание Совета Безопасности ООН по поводу взрывов пейджеров в Ливане. Просьба о встрече поступила от Алжира», — сообщили в Совбезе.

До этого стало известно, что рации, которые взорвались в разных районах Ливана, были закуплены около пяти месяцев назад, почти одновременно с пейджерами, которые сдетонировали накануне.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.