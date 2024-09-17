В Госдепе прокомментировали инцидент с пейджерами в Ливане

США не причастны к инцидентам с пейджерами в Ливане. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, передает «РИА Новости».

По его словам, сейчас США собирают информацию об инциденте.

«Могу сказать вам, США не причастны к этому. Мы не были осведомлены заранее», — сказал Миллер.

Он отметил, что Вашингтон хочет дипломатического урегулирования конфликта между Ливаном и Израилем. При этом Миллер не стал давать оценку того, как произошедшее повлияет на мирные переговоры по Газе, заявив, что пока говорить об этом рано.

Ранее сообщалось, что в результате детонации пейджеров в разных районах Ливана пострадали более 2,8 тысяч человек, восемь человек, в том числе ребенок, погибли. Бейрут обвинил в произошедшем Израиль.