Сноуден прокомментировал взрыв пейджеров в Ливане

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден прокомментировал в соцсетях ЧП с пейджерами в Ливане. Он предположил, что в гаджетах могли сработать заложенные заранее взрывные устройства, пишет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что при взрыве пейджеров пострадали свыше 2 тыс. человек, 9 погибли. В частности, получил ранения посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.

Журналисты отметили, что пейджеры используются членами движения «Хезболла», учеными, медиками, чиновниками в качестве закрытой системы связи.

«Кажется, что, скорее всего, это встроенные взрывные устройства, а не хакерская атака», — подчеркнул Сноуден.

По его мнению, пострадавшие получили излишнее серьезные ранения и травмы. В том случае, если бы в устройствах взорвались перегретые аккумуляторы, владельцы устройств получили бы ожоги и мелкие травмы, констатировал он.

В ООН отреагировали на взрыв пейджеров в Ливане

Сноуден не исключил, что за детонацией стоит Израиль. Он добавил, что действия спецслужб этой страны «неотличимы от терроризма».