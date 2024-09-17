За попыткой покушения на 45-го президента США Дональда Трампа может стоять кто-то из приближенных к нему лиц, заявил сын бывшего американского лидера Эрик Трамп. Об этом пишет РИА «Новости».

Предполагаемая попытка покушения была совершена 15 сентября в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида, рядом с гольф-клубом. Секретная служба США задержала злоумышленника, Трамп и сопровождавшие его лица не пострадали.

«Знаете, многие считают, что это было дело рук своих. И я понимаю, что мы должны рассмотреть возможность того, что это действительно могло быть совершено кем-то из своих», — пояснил Эрик.

Бизнесмен отметил, что не является поклонником конспирологии и разного рода теорий, считает себя здравомыслящим человеком, но все же после двух попыток покушения за два месяца полагает необходимым рассматривать все версии.

Подозреваемый в покушении на Трампа обращался к Зеленскому

В частности, отметил Эрик, вызывает подозрение то, что преступник, которого выставляют полным профаном, смог раздобыть мощное оружие, прокрался с ним на территорию клуба, спрятался в укромном месте.

Злоумышленник выглядит как сумасшедший, его выставляют сумасшедшим, но является ли он таковым в действительности, никто не может сказать, констатировал предприниматель.