Шварценеггер получил почетную докторскую степень в Берлине

Американский киноактер австрийского происхождения Арнольд Шварценеггер получил научную степень в частном берлинском университете Hertie School, сообщает ТАСС. 77-летний артист станет почетным доктором за свои заслуги по защите окружающей среды и сохранению экологического равновесия.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, присутствовавший на церемонии, заявил, что Шварценеггер более чем заслужил звание почетного доктора. В частности, на посту губернатора американского штата Калифорния Шварценеггер показал себя приверженцем возобновляемым источникам энергии.

Его приверженность охране природы, связь с гражданским обществом и его новаторская политика оказывают большое влияние на глобальную дискуссию об изменении климата и по сей день, — отметила глава университета Корнелия Уолл.

В Пскове суд выписал штраф на 30 тысяч рублей председателю регионального «Яблока» Льву Шлосбергу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который сделал репост видеообращения американского актера Шварценеггера в марте 2022 года, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Мужчина в связи с этим был признан виновным по статье о дискредитации Вооруженных сил России (20.3.3 КоАП).