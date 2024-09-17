Покинувший Украину депутат Дмитрук сообщил, что его дважды пытались убить

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) весной 2022 года дважды пыталась его физически устранить. Свою версию событий он рассказал в интервью изданию "Страна".

"Что касается марта 2022 года, то тогда меня дважды пытались убить, - сказал депутат. - Это связано со случаями [участника переговоров с РФ Дениса] Киреева и других публичных личностей, которых ликвидировали, похищали. В моем случае дело окончилось неудачей для СБУ". По словам Дмитрука, одну из этих попыток "просто переквалифицировали в уголовное дело" против него.

Депутат пообещал со временем подробно рассказать об этих эпизодах "с фото- и видеодоказательствами". На данном этапе он отказывается раскрывать в том числе и страну своего пребывания, поскольку объявлен на Украине в розыск.

25 августа прокуратура Украины заочно предъявила Дмитруку обвинения в нападении на сотрудника правоохранительных органов и военного, после чего появилась информация, что парламентарий покинул страну, причем сделал это нелегально.

Затем в Государственном бюро расследований Украины подтвердили информацию о нелегальном пересечении границы и в связи с этим возбудили против депутата новое уголовное дело. По данным украинских СМИ, Дмитрук выехал с Украины через Молдавию.

Сам депутат называл все обвинения сфабрикованными и говорил, что подвергается преследованиям за то, что выступает в защиту Украинской православной церкви. Парламентарий также заявлял, что на него готовят покушение по политическим мотивам, он и члены его семьи ежедневно получают угрозы, а 26 августа Дмитрук сообщил, что членов его семьи дважды пытались похитить в Европе. Ранее депутат выступал за блокировку в Раде скандального законопроекта о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) и скорейшее начало переговоров с Россией.