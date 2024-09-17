СМИ: у Польши нет денег на борьбу с наводнениями из-за трат на вооружение Украины

Польше не хватило денег на строительство инфраструктуры для борьбы с наводнениями, так как Варшава потратила значительные средства на вооружение Украины. С таким утверждением выступил публицист Аркадиуш Микса в авторской колонке для журнала Mysl Polska.

По его словам, у польских властей "не нашлось средств на водосборники, нет [денег] на дамбы, а на войну они нашлись, как, собственно, и на украинцев". Автор выразил надежду на то, что "тысячи украинцев, которые в течение двух лет радуются жизни за наши деньги, массово придут на помощь полякам для уборки после отступления воды в качестве жеста солидарности и в знак благодарности".

Масштабные наводнения произошли в Силезском, Нижнесилезском и Опольском воеводствах на юге и юго-западе Польши из-за выхода из русла реки Ныса (левый приток Одера) после проливных дождей. Наводнения называют сильнейшими с 1997 года. По данным полиции, не менее семи человек стали их жертвами. Под воду ушел центр города Клодзко и часть города Еленя-Гура недалеко от границы с Чехией. Помощь спасателям и пожарным оказывает армия - в пострадавших от наводнений районах задействованы 5,5 тыс. военных. Тысячи людей эвакуированы из ряда населенных пунктов в зоне затопления.

Около 50 тыс. жителей юга страны остаются без электроэнергии, 350 школ в четырех воеводствах были закрыты. Правительство республики ввело 16 сентября на 30 дней режим стихийного бедствия, он действует в 24 районах Силезского, Нижне-Силезского и Опольского воеводств.