Столтенберг заявил, что удары вглубь России не станут «красной чертой»

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предположил в беседе с журналистами The Times, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами западного производства вглубь России не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию.

Чиновник отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно объявлял «красные линии». Вместе с тем, добавил он, российский лидер не шел на эскалацию, не предпринимал каких-либо мер.

Следовательно, заметил Столтенберг, использование ракет большой дальности не приведет к тому, что Россия объявит войну НАТО.

Столтенберг заявил, что НАТО пока не достигли консенсуса по вступлению Украины в альянс

Генсек отметил, что поддерживает призывы властей Великобритании и Франции к НАТО и США о предоставлении Киеву разрешения на применение дальнобойных ракет.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад не бояться «красных линий» России. Также он выразил недоумение, почему союзники Украины медлят со снятием ограничений по ударам вглубь РФ.