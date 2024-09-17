В ООН отреагировали на взрыв пейджеров в Ливане

В ООН выразили обеспокоенность по поводу взрывов пейджеров в Ливане
ООН чрезвычайно обеспокоена взрывами пейджеров в Ливане. Об этом заявил официальный представитель всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.
Он отметил, что ООН «осуждает гибель гражданского населения».
«Это развитие событий крайне беспокоит, особенно учитывая контекст ситуации, которая крайне волатильна», — добавил Дюжаррик.
Ранее сообщалось, что в результате детонации пейджеров в разных районах Ливана пострадали более 2,8 тысяч человек, восемь человек, в том числе ребенок, погибли. Бейрут обвинил в произошедшем Израиль.