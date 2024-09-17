В Ливане прокомментировали взрывы пейджеров в стране

В министерстве информации Ливана классифицировали инцидент со взрывом пейджеров в стране как «израильскую агрессию». Об этом пишет РИА «Новости».

Министр информации Ливана Зияд Макари отметил, что кабинет министров ознакомился с первичными результатами расследования чрезвычайной ситуации с детонацией пейджеров в разных районах страны.

«[Правительство] подтвердило свое осуждение израильской агрессии, которая представляет из себя опасное посягательство на суверенитет Ливана и откровенное преступление», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее сообщалось, что сотни человек в различных регионах Ливана получили ранения в результате детонации пейджеров. В частности, был ранен посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани.