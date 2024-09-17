В США отреагировали на выходку Байдена из-за вопроса о Путине

Резкий отказ главы США Джо Байдена отвечать на вопросы о президенте России Владимире Путине показал всей планете, что американский лидер больше не берет на себя ответственность в сложных ситуациях, не принимает решения, рассказал экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ранее английские газеты сообщили, что Байден возмутился из-за вопросов о Путине от журналиста Sky News на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Он не только не ответил на вопросы, но и дважды потребовал от корреспондента, чтобы он замолчал.

Аналитик пояснил, что Байден прекратил общаться с американским народом. Он кричит на репортеров, отмахивается от них, когда идет к вертолету или трапу самолета. Вместе с тем, он не говорит ничего существенного, уточнил экономист.

«Это весьма тревожно, поскольку мы находимся в чрезвычайно опасной ситуации. Мы на самом деле не знаем, кто принимает решения, и можно сделать вывод, что это не Байден», — подчеркнул Сакс.

Трамп раскритиковал Байдена за отказ общаться с Путиным

По его мнению, такое поведение президента обусловлено хаосом в администрации США на фоне эскалации украинского конфликта. Он уточнил, что Россия побеждает, а Украине просто не хватает войск.