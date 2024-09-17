Страны Запада обсуждают прекращение огня на Украине

Союзники Украины обсуждают возможное прекращение огня на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно информации издания, этот вопрос привел к определенному расколу среди западных стран — часть украинских союзников выступают за скорейшее прекращение огня, однако есть и те, кто считает эту меру преждевременной. При этом собеседники агентства, знакомые с ходом переговоров, подчеркивают, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать Киев. Они также добавляют, что Владимир Зеленский настаивает на том, что Украина не согласится на территориальные уступки России.

Помимо этого, издание сообщает о подготовке Зеленского к сентябрьской Генассамблеи ООН, на которой тот собирается представить президенту США Джо Байдену свой план по достижению победы. В него входят следующие условия — присоединение Украины к НАТО и Евросоюзу, продолжение военной помощи от стран Запада, а также заключение ряда соглашений в области экономики и безопасности. При этом источники отметили, что Белый дом расценивает этот план как «скорее максималистский и концептуальный, чем детализированный». Впрочем, некоторые украинские союзники считают, что период между выборами в США и инаугурацией нового президента может стать возможностью для уходящей администрации Джо Байдена пойти на более смелые решения в вопросе заключения сделки с Россией.

Ранее советник Зеленского опроверг информацию о том, что у Украины есть план по заморозке конфликта.