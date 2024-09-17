Ливан может начать полномасштабную военную операцию против Израиля в ближайшее время. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщила газета Haaretz.

На принятие такого решения с высокой вероятностью повлияет израильская кибератака и массовый взрыв пейджеров, в результате которого были убиты не менее 25 членов радикального движения «Хезболла», в том числе сын одного из его лидеров. Кроме того, оказались ранены свыше 2100 человек. В больницах Бейрута не хватает места, поэтому некоторых пострадавших увозят в соседние города. Минздрав Ливана также призвал граждан сдавать кровь для переливания раненым, говорится в материале.

Более тысячи раненных из-за взрывов пейджеров доставили в медицинские учреждения Ливана. Для доставки пострадавших задействовано 50 машин скорой помощи.

Посол Ирана пострадал при массовом взрыве пейджеров

Израиль дистанционно взломал и подорвал пейджеры членов движения «Хезболла». По данным журналистов, устройства взорвались в ряде регионов страны, в том числе в пригороде Бейрута. Всего в результате случившегося были убиты 30 человек, еще 500 пострадали. В том числе был ранен посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.

В конце августа генеральный секретарь ливанской организации «Хезболла» Хасан Насрулла заявил о готовности атаковать Израиль баллистическими и высокоточными ракетами, если это потребуется.