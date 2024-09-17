У логиста Минобороны Франции украли флешку с конфиденциальными данными

Злоумышленники похитили у логиста Минобороны Франции USB-накопитель с конфиденциальными данными, пишет Journal du Dimanche со ссылкой на источники.

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Инцидент произошел в понедельник, 16 сентября, примерно в 15:00 по местному времени (16:00 мск).

«Логист из министерства обороны стал жертвой кражи с проникновением в его парижский дом, в ходе которой была похищена USB-флешка с конфиденциальной информацией», — отметили в полиции.

В ведомстве уточнили, что на похищенном флеш-накопителе были служебные сведения, а также компьютерный ключ, позволяющий сотруднику работать удаленно на министерство.

Журналисты пояснили, что в полиции не посчитали нужным сообщить, какая конкретно информация была на накопителе.

Напомним, что в октябре 2017 года почти две сотни секретных документов британского аэропорта Хитроу были обнаружены на флеш-накопителе, который случайно нашел в парке Лондона безработный мужчина.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что в последние годы участились случаи попыток краж и взломов, направленных против промышленных площадок, связанных с оборонным ведомством.