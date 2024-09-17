В России допустили возможность нового покушения на Трампа

Исключать новых покушений на кандидата в президенты США Дональда Трампа нельзя, заявил в беседе с радио КП политолог, эксперт по Штатам Малек Дудаков.

Специалист аргументировал свое мнение тем, что до выборов американского президента осталось два месяца. На этом фоне либеральные СМИ начали вести мощную пропаганду, направленную против Трампа и России.

В связи с таким развитием событий начинают активизироваться проукраинские демократы, которые и решаются совершить покушение на политика, считает политолог.

О новой попытке покушения на кандидата в президенты США стало известно 15 сентября. Очевидцы услышали звуки стрельбы около гольф-клуба политика в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Сотрудники Секретной службы вовремя заметили мужчину и задержали его.

В кустах около места происшествия были найдены автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камера. Сам Трамп не пострадал в результате произошедшего. Позже была установлена личность задержанного.

В свою очередь, Байден поручил правительству задействовать все возможности и ресурсы, чтобы обеспечить безопасность Трампу на высшем уровне и на постоянной основе. Он высоко оценил работу Секретной службы и прочих правоохранительных органов.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп впервые подробно рассказал о предполагаемом покушении на него в минувшее воскресенье. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Я играл в гольф с некоторыми из моих друзей, это было воскресным утром, и было очень мирно. И вдруг мы услышали выстрелы в воздух", - сказал он.

Сотрудники Секретной службы незамедлительно эвакуировали Трампа и других игроков.

Выстрелы, по словам политика, произвел один из агентов, который увидел ствол пистолета злоумышленника через кусты.

Трамп добавил, что правоохранительные органы смогли задержать стрелка благодаря помощи свидетельницы, которая увидела, как мужчина выбежал из кустов, и сфотографировала его машину.

Позднее стало известно, что злоумышленник находился в 450-ти метрах от Трампа, но не видел его.

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Во Флориде 15 сентября открыли стрельбу рядом с гольф-клубом, в котором находился кандидат в президенты США Дональд Трамп. В кустах, где скрывался подозреваемый, нашли автомат Калашникова с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камеру. Задержанным оказался 58-летний Райан Уэсли Рут, поддерживающий киевский режим и собиравшийся воевать в рядах ВСУ. Трамп после инцидента заявил, что «цел и невредим» и что «никогда не сдастся». ФБР начало расследование уже не первого в этом году покушения на экс-президента. Кому выгодно убрать Трампа и возможны ли новые инциденты, «Парламентской газете» рассказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

- Владимир Михайлович, это уже второе покушение на Дональда Трампа в этом году. Первое было на июльском митинге в Пенсильвании, где экс-президента ранили в ухо. Кому выгодно убрать кандидата от республиканцев?

- Пока трудно сказать, но очевидно, Трамп — серьезный кандидат. Несмотря на то что Камала Харрис неплохо выступила на дебатах, Трамп продолжает набирать очки. Думаю, после неудачного покушения его рейтинг снова поползет вверх.

Трамп постоянно говорил, что остановит войну, будет восстанавливать отношения с Россией. Видимо, кому-то это не понравилось, либо кто-то использовал эту ситуацию, чтобы натравить этого человека на Трампа. Американские спецслужбы и ФБР должны разобраться, кто этот Райан Рут, откуда он взялся и с какой целью.

- Как этот инцидент скажется на дальнейшей предвыборной кампании Трампа?

- Эта ситуация поднимет рейтинг Трампу, поскольку он достойно и мужественно себя ведет, не отступает. Однако по мере приближения к выборам опасность очередного покушения растет. Причем не все покушения могут закончиться так же спокойно — велика вероятность, что может произойти беда.

Служба безопасности должна более тщательно охранять Трампа. У него уже есть пожизненная охрана, которая защищает его как экс-президента. Кроме того, он действующий кандидат, и, думаю, сейчас должны увеличить число телохранителей в связи с инцидентами.

- Как вы оцениваете реакцию на попытку покушения со стороны Харрис и Байдена?

- Камала Харрис, естественно, не может выразить радость, что на Трампа покушаются. Она сказала, что обеспокоена ситуацией, но думаю, это лишь формальное заявление. Байден тоже сказал, что очень потрясен этим сообщением, однако это ни о чем не говорит. Идет предвыборная гонка, они стараются не упасть в глазах избирателей.

У кандидата в президенты США Дональда Трампа плохая охрана – секретная служба страны не уделяет этому вопросу должного внимания. Это и привело к очередному покушению на политика, которое не станет последним – будут и другие попытки, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с 360.ru.

В этот раз секретная служба справилась с происшествием лучше, чем при первом покушении, однако в целом до сих пор уровень охраны Трампа "очень плох", считает эксперт.

"Трампа гораздо хуже охраняют — это факт. Тем более необходимо учесть, что его образ жизни гораздо активнее, чем у Камалы Харрис и Джо Байдена", — подчеркнул он.

По мнению Дробницкого, последнее происшествие – это прямое следствие недоработки секретной службы, которая даже после первого покушения не предоставила Трампу обученных агентов. Причем если раньше политика охраняли, в том числе, сотрудники ЧВК, то в последние годы они не входят в состав делегации, которая сопровождает его на мероприятиях. Зато среди его охраны есть женщины, которые не имеют никакой подготовки, заявил эксперт.

Сейчас Трампу и его семье необходимо самостоятельно создать второй периметр безопасности, не доверяя предоставляемой ему охране, считает политолог. Это нужно, так как возможны и третья, и четвертая попытки покушения на его жизнь, заключил он.

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Нехватка агентов в Секретной службе США стала причиной провала в обеспечении охраны кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на двух бывших сотрудников ведомства Кеннета Валентайна и Джеффри Джеймса пишет портал The Business Insider (BI).

Как признался проработавший 22 года в ведомстве Джеймс, Секретная служба «никогда не была полностью укомплектована в течение всей [его] карьеры».

Оба бывших агента отметили, что нехватка работников и текучка кадров приводят к постоянным переработкам на «абсурдное количество времени».

Ранее Секретная служба США призналась, что предварительно не обыскала территорию гольф-клуба, где произошла вторая попытка покушения на Трампа.

Пристрастие бывшего американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа к гольфу делает его более уязвимым для покушений. Об этом пишет Politico.

«Мероприятия на открытом воздухе такого масштаба и продолжительности, от трех до пяти часов, невероятно трудны и напряженны... Нельзя окружить человека, который играет в гольф, сталью или стеклом», — отметил Пол Эклофф, бывший агент Секретной службы, который был помощником руководителя группы поддержки Трампа во время его президентства.

Эксперты по вопросам безопасности и бывшие агенты Секретной службы США сошлись во мнении, что особая любовь Трампа к этому виду спорта представляет собой серьезную проблему для людей, которые его охраняют.

«Проблема в том, что за последние восемь лет, особенно, в случае Трампа, он много играет в гольф. Он играет в гольф все время, поэтому не нужно быть нейрохирургом, чтобы понять, что, если он в Мар-а-Лаго и там хорошая погода, он, вероятно, будет на поле для гольфа», — заявил Майк Олсон, ветеран Секретной службы, в прошлом старший специальный агент, проработавший четыре года в охране тогдашнего вице-президента Дика Чейни.

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Выпады политических оппонентов кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, в том числе сравнения его с Адольфом Гитлером, стали причиной произошедшей 15 сентября второй попытки покушения на политика. Такое мнение выразил бывший агент ФБР Тима Клементе.

"Я думаю, что <...> этот парень очень политически мотивированный и что его, вероятно, подстегнула большая часть политических выпадов, которые делают в последнее время, - заявил он в эфире телеканала CNN. - Речь идет о сравнении Трампа с Гитлером [в СМИ], и тому подобных вещах. Так что я не думаю, что это последний случай, когда сумасшедшие пытаются это сделать [совершить покушение на Трампа]."

Эксперт связал эти сравнения с тем, что оппоненты Трампа интерпретировали его высказывания о возможной "кровавой бане" в стране в случае его проигрыша на выборах в ноябре так, будто политик "сам собирается устроить кровавый переворот, если проиграет".

Ранее Трамп заявил, что действующий президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис несут ответственность за второе покушение на него. Речь идет о высказываниях обоих представителей власти о том, что Трамп представляет угрозу демократии. По мнению самого республиканца, подозреваемый в покушении на него "поверил риторике Байдена и Харрис и действовал в соответствии с ней".

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин считает, что представители Демократической партии превратили кандидата на пост президента от Республиканской партии Дональда Трампа в мишень.

«Демократы и их сторонники в ведущих СМИ несут ответственность за покушение на убийство Трампа. Они сделали из него мишень, многие призывают к его убийству», — написала законодатель в соцсети.

Тейлор-Грин привела примеры, как вице-президент США Камала Харрис охарактеризовала бывшего главу Белого дома «угрозой американской демократии», а действующий американский лидер Джо Байден использовал формулировку, заявив, что «настало время поразить Трампа в самое яблочко».

Кроме того, законодатель призвала демократов осудить нападки на экс-президента и различные заявления с их стороны.

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Американский предприниматель Илон Маск, комментируя очередное предполагаемое покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, задался вопросом, почему никто не пытается напасть на демократов.

«И никто даже не пытается убить Байдена или Камалу (президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис — прим. «Ленты.ру»)», — удивился Маск.

Он добавил, что, несмотря на отсутствие попыток покушения на Джо Байдена, действующий президент США в любом случае превратился в «ходячий труп».

Однако пользователи X раскритиковали заявление Маска, призвав переосмыслить свои заявления. Пользователи заметили, что никто не должен пытаться совершить нападение в отношении кого-либо.

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро порекомендовал экс-главе Белого дома Дональду Трампу самостоятельно расследовать очередное покушение.

«Я обращаюсь к бывшему президенту США от лица Венесуэлы: мы выражаем абсолютное неприятие покушения. Призываю, требуйте расследования, проводите личное расследование произошедшего, чтобы стала известна правда, кто отдает приказ, кто руководит, кто переставляет фигуры в данных событиях», — заявил президент Венесуэлы в эфире программы «С Мадуро+».

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