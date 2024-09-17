Mehr: Посол Ирана в Ливане был ранен при взрыве пейджера

Посол Исламской республики Иран в Ливане Моджтаба Амани мог быть ранен при взрыве пейджера. Об этом проинформировало агентство Mehr, отмечая, что эти данные пока официально не подтверждены.

Сообщается, что дипломат пострадал в результате массированной израильской кибератаки в Ливане и Сирии, и был госпитализирован. Кроме того, ранения получили еще несколько сотрудников посольства Ирана в Бейруте.

Взлом пейджеров, которыми в Ливане часто пользуются для связи члены движения "Хезболла", привел к детонации устройств. По предварительным данным, погибли около 30 человек, сотни пострадали. Ряд инцидентов попал на видео, которые затем выложили в интернет.

По данным агентства Reuters, большая часть пострадавших находилась в пригороде Бейрута, где расположены офисы "Хезболлы".