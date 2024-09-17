Премьер Грузии обвинил президента страны во вмешательстве в избирательный процесс

Президент Грузии Саломе Зурабишвили грубо нарушает избирательное законодательство, выражая свои партийные пристрастия. Об этом заявил премьер страны Ираклий Кобахидзе. Газета.Ru

«Согласно конституции Грузии, президент должен быть беспартийным. Это означает (...) что она не должна вмешиваться в избирательные процессы. Это, конечно, грубое нарушение избирательных принципов», — заявил глава правительства. Он добавил, что радикальная оппозиция, которую поддерживает президент, напрямую противостоит грузинским ценностям и национальным интересам республики. Lenta.ru

Ранее Кобахидзе заявил о беспрецедентном вмешательстве извне в ход выборов. ТАСС