Милитаристская лихорадка в Вашингтоне достигла небывалого уровня, предупредили в совместной статье для газеты The Hill бывший участник предвыборной гонки Роберт Кеннеди-младший и сын 45-го президента США Дональд Трамп-младший.

Авторы статьи пояснили, что нет четкого понимания по вопросу, верят ли видные представители демократов в то, что говорят.

«В ходе дебатов вице-президент Камала Харрис нарисовала образ российских войск, марширующих по Европе. Разумеется, она должна знать, насколько это абсурдно», — отметили политики.

Авторы публикации подчеркнули, что масштабы территорий, которые Россия взяла под контроль в ходе конфликта, абсолютно не сопоставимы с размерами территорий «великих европейских держав».

«Нам необходимо прямо сейчас потребовать, чтобы Харрис и президент США Джо Байден изменили свой безумный милитаристский курс и начали прямые переговоры с Москвой», — призвали Кеннеди и Трамп-младший.

По словам политиков, благодаря такому подходу удастся предотвратить катастрофические последствия, такие, как ядерный конфликт. Они резюмировали, что атомная война будет означать конец человеческой цивилизации.