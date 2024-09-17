В США быстро распространяется опасный для детей вирус

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В Соединенных Штатах быстрыми темпами распространяется энтеровирус D68, вызывающий паралич у детей, заявила директор WastewaterSCAN Александрия Боэм. Об этом пишет телеканал NBC News.

По ее словам, специалисты организации в ходе мониторинга сточных вод обнаружили нуклеиновые кислоты EV-D68 в сточных водах по всей стране. Она добавила, что их уровень постоянно растет.

Директор уточнила, что количество обнаруженных частиц вируса в сточных водах страны за август 2024 года увеличилось приблизительно в шесть раз.

Журналисты отметили, что энтеровирус D68 вызывает паралич у детей, поражение нервной системы, а также слабость в конечностях.

Ранее сообщалось, что власти штатов Вермонт и Массачусетс призвали жителей не выходить из дома по вечерам из-за распространения восточного энцефалита лошадей.

Чиновники объяснили, что заболевание переносят комары. Оно вызывает у людей отек мозга, что в некоторых случаях приводит к летальному исходу.