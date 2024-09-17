Раскрыто будущее Макрона из-за возможного импичмента

Противникам президента Франции Эммануэля Макрона не удастся запустить его импичмент, уверен политолог Алексей Макаркин. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что такая попытка при этом необычна для страны. По его словам, у французского лидера нет своего большинства в парламенте.

Я не думаю, что Макрон покинет должность в результате импичмента. Попытка импичмента очень необычна для Франции. Это стало возможным по причине отсутствия у президента большинства в парламенте. Большинства у Макрона не было с 2022 года. Тем не менее он смог контролировать ситуацию в парламенте за счет голосов, не входивших в его партию. Премьеры назначались из его сторонников, и ситуация была контролируемой, — пояснил Макаркин.

Политолог отметил, что в истории Франции были случаи, когда у президента не было большинства и ему приходилось назначать премьер-министра из победившего оппозиционного блока. Сейчас же, как подчеркнул эксперт, в государстве раздробленный парламент с тремя крупными блоками. Он напомнил, что Макрон отклонил требование «Нового народного фронта» назначить премьер-министра по рекомендации партии и выбрал на должность человека из четвертой по численности фракции Мишеля Барнье. По его мнению, это оскорбило «Новый народный фронт».

Макаркин подчеркнул, что инициатором импичмента выступила радикальная партия «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона, которая негативно относится к действующему президенту. Он выразил уверенность, что партия Макрона не поддержит его импичмент, а «Национальное объединение» Марин Ле Пен не захочет «валить» кандидатуру Барнье из-за схожих взглядов.

Это игра Меланшона, которому надо максимально показать свою непримиримость с Макроном, что соответствует части избирателей. Во Франции не хотят дополнительных потрясений, когда страна останется без президента, но при этом с подвешенным парламентом. Тогда это будет полный хаос, — заключил политолог.

Бюро Национального собрания Франции ранее одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента Макрона. Инициатива была выдвинута после того, как глава республики исключил представителей левых сил из нового правительства, несмотря на успех их коалиции на парламентских выборах.