Пока вы не уснули: Подоляк об уступке территорий и призыв премьера Литвы к ЕС

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Парламент Франции одобрил запуск процедуры импичмента Макрона

Бюро Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента Эммануэля Макрона. Об этом пишет газета Le Parisien.

Как пишет газета, Бюро утвердило процедуру отстранения президента Франции от власти.

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В ЦБ назвали условия для снижения ключевой ставки

Снижение ключевой ставки ЦБ не стоит на повестке дня, но станет возможным в случае падения темпов роста цен, значительного недоиспользования производственных ресурсов и роста безработицы, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин в кулуарах форума РБК Capital Markets.

"Если в силу каких-то причин, дополнительных шоков или еще каких-то факторов в будущем будет складываться такая ситуация, что экономика окажется в ситуации значительного недоиспользования своих производственных ресурсов, значительного роста безработицы, значительного снижения инфляции ниже целевого уровня, то, конечно, в этих условиях мы, как и любой центральный банк, будем готовы проводить мягкую денежно-кредитную политику", - передает слова Заботкина корреспондент "РГ".

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В офисе Зеленского сделали заявление по уступкам территорий

У Украины нет никаких планов уступать территории страны, а также замораживать конфликт. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Конечно же, нет никаких концепций уступки территорий, нет никаких концепций заморозки конфликта», - подчеркнул он.

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В Москве задержали Эльмана Пашаева

Бывший адвокат Эльман Пашаев задержан в Москве по делу о мошенничестве, он обещал за деньги освободить Алексея и Елену Блиновских от уголовной ответственности за неуплату налогов. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Военными следственными органами СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева", - сказала она. Он задержан в Москве.

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Премьер Литвы обратилась с призывом к странам ЕС

Странам Евросоюза следует построить собственную систему обороны, прекратить полагаться на гарантии безопасности со стороны США, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Глава правительства отметила, что в дальнейшем многое будет зависеть от того, кто войдет в команду будущего президента Соединенных Штатов.

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В США узнали отношение Залужного к вторжению в Курскую область

Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный был против идеи вторжения в Курскую область. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на украинских военных чиновников.

По словам источников, Залужный указывал, что в представленном Владимиром Зеленским плане нападения нет подробностей относительно дальнейших шагов после пересечения границы.

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Российскую «дочку» General Motors объявили банкротом

Российское дочернее предприятие американского концерна General Motors объявлено банкротом. Об этом сообщает «Дром» со ссылкой на AutoBoss News.

Как отмечается, это решение было вынесено Арбитражным судом Москвы. У юрлица ООО «Дженерал Моторз авто» есть задолженность в размере 88 млн рублей.

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Появилась новая угроза ценам на нефть

Мировые цены на нефть находятся на минимальном с 2021 года уровне, несмотря на усилия ОПЕК+ по сокращению добычи, однако в скором времени ситуация с предложением на рынке может ухудшиться.

Об этом в своей статье рассказал обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

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Владелец золотодобывающей компании разбился на вертолете в Приморье

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Спасатели обнаружили погибших при крушении вертолета в Зейском округе Приамурья. Об этом со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу региона пишет РИА Новости.

Среди них были владелец золотодобывающей компании Микаэел Арутюнян, его помощник Шерам Товмасян и пилот Юрий Барабаш, сообщает Telegram-канал 112.

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Найден новый Бермудский треугольник

Новый Бермудский треугольник нашли в Адриатики, сообщает MK.RU. Он расположился в районе между островами Джабука и Брусник и частью залива Комиж.

Считается, что камни, находящиеся на дне, мешают функционированию компасов.

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