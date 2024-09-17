Политолог оценил шансы Шольца на переизбрание на пост канцлера ФРГ

Политолог Игорь Пшеничников в разговоре с Рамблером высказался о шансах действующего канцлера Германии Олафа Шольца переизбраться на второй срок в 2025 году.

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что в партии Шольца обсуждают его замену на выборах 2025 года.

Я не верю в честные выборы на Западе – ни во Франции, ни в Германии... Шольц удобен Соединенным штатам – также, как и Эммануэль Макрон во Франции, как и Педро Санчес в Испании и так далее. Вся эта европейская шайка – это ставленники США. Но если предположить, что считать голоса на выборах в ФРГ будут честно, то, полагаю, Шольц их проиграет – победить может представитель «Альтернативы для Германии» или Христианско-демократического союза. Об этом говорят и результаты недавних региональных выборов в ФРГ. На самом деле, немцы – это один из самых здравомыслящих народов в Европе. И сейчас они видят, что того роста немецкой экономики, который достигался, в том числе, благодаря поставкам нефти и газа из России, больше нет. Они понимают, что Шольц действует вопреки интересам Германии, вопреки интересам обычных «бюргеров», так что, повторюсь, если голоса на выборах будут считать честно, то Шольц их проиграет. Игорь Пшеничников Политолог, обозреватель телеканала «Царьград»

Собеседник назвал Шольца «серым и невзрачным» политиком.

«Раньше у немцев были такие сильные и харизматичные политики, как Вилли Брандт, Гельмут Коль или даже Ангела Меркель. Шольц на их фоне выглядит очень бледно – он представляется человеком без воли, который просто выполняет поручения «вашингтонского обкома». Однако если на выборах победит другой представитель Социал-демократической партии, например, Борис Писториус до это не будет играть никакой роли. Немцы хотят видеть кардинальные изменения в своей политике, а при Писториусе не изменится ничего. Так что, полагаю, на выборах немцы будут голосовать против Шольца или других представителей Социал-демократической партии», - заключил специалист.

Мэр Мюнхена и член Социал-демократической партии Германии Дитер Райтер ранее предложил выдвинуть на пост канцлера от политического объединения не Олафа Шольца, а действующего министра обороны Бориса Писториуса.