Последними словами погибшего экипажа батискафа «Титан» была фраза «здесь все в порядке». Как сообщает «МК», об этом заявили следователи береговой охраны США.

Напомним, что 18 июня туристический батискаф «Титан» компании OceanGate отправился к месту затопления знаменитого корабля «Титаник». Через час и 45 минут после погружения, в 9.45 утра, связь с батискафом прервалась. На борту были пять человек: миллиардер Хэмиш Хардинг, французский исследователь Поль-Анри Наржоле и генеральный директор и основатель компании-организатора туристических погружений OceanGate Expeditions Стоктон Раш, а также наследник одной из самых успешных деловых династий Пакистана 48-летний Шахзада Дауд и его 19-летний сын Сулейман. Все они погибли.

Следователи представили реконструкцию путешествия и подробно рассказали о текстовых сообщениях, которыми обменивался экипаж «Титана» с кораблем-носителем. Персонал на судне задавал вопросы о глубине и весе подлодки, однако со временем ответы становились все менее точными. Также сотрудники береговой охраны обнародовали обзор батискафа. Выяснилось, что его корпус не проходил сторонних испытаний и подвергался воздействию погодных условий и других факторов в течение семи месяцев хранения с 2022 по 2023 год.

В ближайшие дни начнется общественное расследование. Ожидается, что оно продлится около года и может потребовать дополнительных слушаний. По завершению будет подготовлен отчет с независимым анализом. В течение следующих двух недель десять бывших сотрудников компании OceanGate, включая соучредителя Гильермо Сонлейна, а также экспертов в области безопасности на море и подводных исследований, выступят перед следственным комитетом береговой охраны.