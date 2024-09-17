Подозреваемый в покушении на Трампа обращался к Зеленскому

Подозреваемый в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа американец Райан Уэсли Раут в своих соцсетях обращался к Владимиру Зеленскому, среди прочего, в 2022 году он просил Киев «забыть о бесполетной зоне». Газета.Ru

Кроме того, Рут советовал просить конгресс США отправить всех американских военных в оплачиваемый отпуск, чтобы они могли воевать как гражданские лица на Украине, а также просил Зеленского позвонить ему. Российская газета

Также Рут опубликовал в Telegram свою фотографию на площади Независимости в Киеве. Снимок был размещен 29 апреля 2022 года, а последнее посещение Рутом своего аккаунта в Telegram было 14 сентября 2024. ТАСС