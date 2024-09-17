Подозреваемый в покушении на Трампа обращался к Зеленскому

Подозреваемый в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа американец Райан Уэсли Раут в своих соцсетях обращался к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, среди прочего, в 2022 году он просил президента Украины «забыть о бесполетной зоне». Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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«Забудьте о бесполетной зоне - попросите Конгресс (США. – прим. ред.) отправить всех американских военных в оплачиваемый отпуск, чтобы они могли воевать как гражданские лица в Украине», - писал в апреле 2022 года Раут на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Кроме того, как сообщается, тогда же Раут опубликовал в Telegram свое фото из центра Киева.

До этого американская газета The New York Times писала, что Рут пытался вступить в ряды иностранных наемников в ВСУ, однако его туда не приняли, так как посчитали «чокнутым».

15 сентября агенты Секретной службы открыли огонь у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где играл Трамп. Один из них заметил ствол ружья, выглядывающий из кустов. ФБР расценило это как покушение на политика. Трамп позже сообщил, что с ним все в порядке. Американец Райан Уэсли Раут был задержан. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Ранее сообщалось, что покушавшийся на Трампа американец хотел напасть на Путина и Ким Чен Ына.