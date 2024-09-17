Президент Эстонии заявил об усталости бойцов ВСУ от боевых действий

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) устали от боевых действий на передовой и в тылу. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис. Lenta.ru

«Усталость есть. Устали и те, кто находятся на передовой, и те, кто в тылу», — заявил политик. По его словам, утомление затрагивает и тех, кого конфликт не затронул напрямую. Помимо этого, Калас заявил о необходимости расширить поддержку Украины странами Запада. ТАСС

Ранее сообщалось, что за последние два года на фоне конфликта на Украине Эстония приобрела боеприпасов на сумму более 750 миллионов евро, что больше, чем за предыдущие 30 лет. Российская газета