НАТО откроет бюро на Ближнем Востоке через несколько месяцев
НАТО намерена в течение нескольких месяцев открыть в Аммане офис для коммуникации со странами Ближнего Востока, который будет работать по модели посольства.
"Это посольство поможет нам собирать политическую информацию, разговаривать с людьми и лучше понимать то, как меняется ситуация. Возможно, появится возможность обеспечить присутствие и в других странах, если таково будет желание некоторых южных партнеров", - заявил в интервью газете The National спецпредставитель альянса по Африке и Ближнему Востоку Хавьер Коломина.
По его словам, то, что альянс уделяет особое внимание происходящему на Ближнем Востоке, никак не скажется на поддержке Украины.
"Мы видим проявления нестабильности во многих местах. Наша организация - очень серьезная, и ее преимущества - оборона и политика безопасности. Мы должны применять их, чтобы разбираться с тем, что вызывает обеспокоенность", - добавил дипломат.