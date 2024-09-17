НАТО откроет бюро на Ближнем Востоке

НАТО намерена в течение нескольких месяцев открыть в Аммане офис для коммуникации со странами Ближнего Востока, который будет работать по модели посольства.

"Это посольство поможет нам собирать политическую информацию, разговаривать с людьми и лучше понимать то, как меняется ситуация. Возможно, появится возможность обеспечить присутствие и в других странах, если таково будет желание некоторых южных партнеров", - заявил в интервью газете The National спецпредставитель альянса по Африке и Ближнему Востоку Хавьер Коломина.

По его словам, то, что альянс уделяет особое внимание происходящему на Ближнем Востоке, никак не скажется на поддержке Украины.