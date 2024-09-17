Найден новый Бермудский треугольник

Новый Бермудский треугольник нашли в Адриатики, сообщает MK.RU. Он расположился в районе между островами Джабука и Брусник и частью залива Комиж. Считается, что камни, находящиеся на дне, мешают функционированию компасов.

В этом районе в прошлом произошло несколько аварий. Утверждается, что здесь пропало несколько кораблей и самолетов. Магнитные возмущения в этой местности отмечал и военно-морской флот. На работу устройств, предположительно, влияют вулканические породы, из которых состоит дно и ближайшие острова.

Ранее сообщалось, что исчезновение кораблей в Бермудском треугольнике может быть связано с огромными волнами, наблюдающимися в этом регионе. Океанографы утверждают, что волны в районе Бермудских островов могут достигать 30 метров в высоту. Причиной их образования чаще всего становятся мощные штормы.