Индия является одной из немногих стран, у которых есть возможность вести диалог как с Россией, так и с Украиной с целью урегулировать конфликт. Об этом в беседе с изданием Time Now заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

© Газета.Ru

«Сегодня мы одна из немногих стран, которая может говорить с обоими этими правительствами», — подчеркнул он.

Говоря о достижениях премьер-министра Индии Нарендры Моди в первые недели деятельности в течение его третьего срока на посту главы индийского кабмина, министр назвал визиты в Москву и Киев наиболее существенными шагами премьера страны для будущего урегулирования конфликта.

До этого индийский аналитик Пратим Ранджан Бозе заявил, что Индия не входит в НАТО и не обязана действовать по указке США. По его мнению, американская сторона не может провести пресс-конференцию и заявить, что всем необходимо поступать определенным образом. Бозе добавил, что подобные действия на дипломатическом языке означают, что все должны так поступать.

Ранее в МИД России назвали расширение БРИКС холодным душем для Запада.