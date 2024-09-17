У Украины нет никаких планов уступать территории страны, а также замораживать конфликт. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Lenta.ru

«Конечно же, нет никаких концепций уступки территорий, нет никаких концепций заморозки конфликта», - подчеркнул он. По словам Подоляка, заморозка конфликта на Украине «приведет только к получению Россией возможности накопить дополнительные ресурсы и продолжить». Газета.Ru

До этого американская газета The Washington Post писала, что ВСУ могут осуществить государственный переворот, если будет заключен мирный договор с РФ, предусматривающий территориальные уступки России со стороны Украины. Российская газета