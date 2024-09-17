В США признали Россию серьезной угрозой

Россия останется «угрозой» для США и после завершения украинского конфликта. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл, его слова приводит американский портал Space Force. Газета.Ru

«Независимо от того, когда, если и как закончится эта война, Россия, вероятно, останется серьезной угрозой», - приводит его слова официальный портал американских ВВС. Кендалл добавил, что блок НАТО рассчитывает усилить свои возможности за тот период, пока Россия вовлечена в боевые действия на Украине. С этой целью страны альянса сотрудничают в развертывании передовых вооружений, таких как норвежская крылатая JSM (Joint Strike Missile), пояснил он. ТАСС

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что достичь мира на Украине невозможно без принятия страны в НАТО. При этом он отметил, что внутри политического блока нет единогласного мнения на этот счет. News.ru