Парламент Грузии запретил ЛГБТ*-пропаганду

Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял закон, касающийся запрета ЛБГТ*-пропаганды и смены пола. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее грузинский парламент поддержал во втором чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ*, вынесенный на голосование правящий партией «Грузинская мечта». В ЕС это решение осудили, заявив, что документ подрывает «основные права грузинского народа и несет риск дискриминации части населения».

Сегодня в поддержку законопроекта в третьем и окончательном чтении единогласно выступили присутствовавшие в зале 84 депутата. Парламентарии из оппозиционных партий не принимали участие в заседании.

Депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили обратил внимание на то, что работа над законопроектом показала, «кому в стране важна защита прав человека, а кто пытается популяризовать среди детей операции по смене пола».

«Подобная инициатива, как проект закона «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», которая так всесторонне отражает заказ и интересы нашего общества, является редкостью», - заявил парламентарий.

Он также отметил, что из-за рассмотрения и работы над проектом нового закона «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних» из парламента «сбежала оппозиция», пишет «Sputnik-Грузия».

Законопроект предусматривает запрет ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смены пола, а также запрет на проведение собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации. Также в телевизионных эфирах будет запрещен показ интимных однополых сцен. После голосования в парламенте законопроект будет отправлен на подпись президенту Саломе Зурабишвили.

Напомним, что ранее парламент Грузии принял резонансный закон об иностранных агентах. А в Евросоюзе заявили о фактической приостановке вступления Грузии в объединение и призвали «вернуться на путь евроинтеграции».

*движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено