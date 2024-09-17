Президент Бразилии объяснил позицию страны по украинскому кризису

Украине нужно было вести диалог с Бразилией для разрешения конфликта с Россией до начала спецоперации, сейчас бразильские власти лишь выступают за скорейшее начало мирных переговоров. Об этом заявил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва, слова которого приводит газета Correio Braziliense.

Глава государства подчеркнул, что Бразилии «важно не принимать участие в войне между Украиной и Россией».

«Вот почему для Бразилии важно сказать, что мы выступаем за мир, а не за войну. Те, кто хочет поговорить с нами сейчас, могли сделать это до начала войны», - заявил Луис Инасиу Лула да Силва, выступая перед сотрудниками МИД страны.

При этом, по данным издания, такому заявлению президента Бразилии предшествовало «требование» окружения Владимира Зеленского о том, чтобы Лула да Силва «нанес визит на Украину». Газета отметила, что, несмотря на то, что Украина обвиняет Бразилию в поддержке России, бразильские власти «лишь выступают за мирное решение конфликта».

Зеленский назвал бразильско-китайский мирный план деструктивным

Ранее Зеленский назвал китайско-бразильское предложение по миру «деструктивными» и задался вопросом, как можно было говорить о каких-то инициативах по поводу мирного урегулирования ситуации на Украине, «ничего не спросив» у Киева. Свою позицию по этому вопросу он объяснил тем, что Бразилиа поддерживает Москву.