Помощь Украине со стороны США затруднена из-за истощения запасов вооружений на американских складах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников. Деловая газета «Взгляд»

«Нехватка [оружия и техники] означает, что у администрации Байдена все еще есть шесть миллиардов долларов на вооружение для Украины, однако у Пентагона попросту не хватает запасов, которые он хотел бы предоставить [ВСУ]. Их пополнение также является проблемой», — заявили собеседники телеканала. По их словам, Вашингтон не может отправить Украине вооружения и боеприпасы из собственных неприкосновенных запасов по той причине, что эта мера поставит их собственную боеготовность под угрозу. Lenta.ru

Ранее президент США Джо Байден направил запрос в конгресс о продлении полномочий на оказание военной помощи Украине в объеме 5,8 миллиарда долларов. Газета.Ru