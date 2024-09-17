Новый состав ЕК будет на 40% состоять из женщин

Новый состав Еврокомиссии (ЕК) будет состоять на 40% из женщин. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава ЕК Фон дер Ляйен после презентации своего предложения по новому составу комиссии до 2029 года перед лидерами фракций Европарламента.

Она отметила, что при этом посты вице-председателей Комиссии в большинстве своем получат женщины. Для них приготовлены четыре должности, тогда как для мужчин — лишь две.

Напомним, что в июле Европарламент переизбрал фон дер Ляйен главой Еврокомиссии еще на пять лет. Ее кандидатуру поддержал 401 депутат. Свой пост она будет занимать по меньшей мере до 2029 года. Свою должность дипломат заняла в 2019 году, сменив на этом посту Жан-Клода Юнкера, став первой женщиной во главе ЕК.