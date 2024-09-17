Бюро нацсобрания Франции одобрило процедуру импичмента Макрона

Бюро Национального собрания (нижняя палата парламента — прим. URA.RU) Франции одобрила запуск процесса отстранения нынешнего президента страны Эммануэля Макрона от власти. Об этом сообщили французские СМИ.

«Бюро Национального собрания утвердило процедуру отстранения Эммануэля Макрон от власти», — заявили в Politique.

Левая партия «Непокорившаяся Франция» объявила Макрону импичмент, так как он не включил левых в правительство. Инициатива основана на 68-й статье конституции страны. В настоящее время 12 тз 22 членов Бюро являются представителями левых.

Против нынешнего президента выступил экс-президент Франции, ныне депутат Нацсобрания Франсуа Олланд. За отстранение Макрона от власти высказался 81 депутат и сотни французов, вышедших на улицы с протестами, пишет 360.ru.