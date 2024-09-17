Обзор иноСМИ: успехи РФ в Донбассе и «полный провал» спецслужб США

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Фон дер Ляйен обыграла Макрона

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила президенту Франции Эммануэлю Макрону, что «сыта по горло» попытками сработаться с французским еврокомиссаром Тьерри Бретоном. Как пишет Politico со ссылкой на трех осведомленных чиновников, разговор состоялся после серии публичных стычек фон дер Ляйен с Бретоном и «месяцев ледяного молчания». Бретон известен критикой фон дер Ляйен во время пандемии и организацией поставки миллиона артиллерийских снарядов Украине.

Бретон отвечал в ЕК за внутренний рынок ЕС и был кандидатом на пост комиссара по обороне в новом составе Еврокомиссии. Фон дер Ляйен заявила Макрону, что Франция могла бы иметь либо больший портфель в ЕК без Бретона, либо меньший с ним. Политически ослабленный Макрон ухватился за это предложение и выдвинул Стефана Сежурне, министра иностранных дел Франции, вместо Бретона. Фон дер Ляйен, требовавшая выдвигать в ЕК больше женщин, не стала возражать против этого значения: она хотела, чтобы Франция выдвинула «кого угодно, только не Бретона». По версии Politico, один из главных выводов из этой ситуации заключается в том, что у Макрона не хватило влияния, чтобы противостоять давлению фон дер Ляйен. Это означает, что влияние Парижа на дела ЕС ослабло.

В Израиле предупредили о полномасштабной войне с «Хезболлой»

Газета The Jerusalem Post рассказала, что Израиль сейчас ближе к полномасштабной войне с «Хезболлой», чем когда-либо за последний год. Израильский министр обороны Йоав Галант заявил американскому коллеге Ллойду Остину, что возможности дипломатического решения конфликта на севере страны иссякают.

The Jerusalem Post получила «закулисные сигналы как на политическом, так и на военном уровне» от источников, давших понять, что намерения Израиля серьезны. По словам собеседников газеты, ЦАХАЛ может начать операцию против «Хезболлы» в Ливане в течение четырех-шести недель.

Организатор покушения на Трампа пытался вступить в ВСУ

Американец Райан Уэсли Раут, подозреваемый в попытке покушения на Дональда Трампа, находился на Украине в 2023 году и пытался вступить в ВСУ, но получил отказ, а другие иностранные наемники сочли его «чокнутым» и «странным». Об этом сообщает New York Post со ссылкой на несколько осведомленных источников.

Неназванный американец, воюющий на стороне Украины, заявил New York Post, что Раут - «безумный идиот». Собеседник газеты отметил, что встретил на Украине немало подобных людей, «отчаянно желающих быть важными». По его словам, многие иностранцы приезжают на Украину не ради помощи стране, а чтобы прославиться, «воплотить в жизнь фантазию или почувствовать себя частью чего-то».

В США рассказали о «неустанном натиске» России в Донбассе

Российские войска продолжают добиваться значительных тактических успехов в районе Красноармейска, важного для ВСУ логистического узла, расположенного на пересечении железнодорожных маршрутов. Об этом рассказало Politico со ссылкой на американских аналитиков.

Издание отмечает, что атаки ВСУ по Курской области не помешали российским войскам продвигаться в Донбассе с «неустанным натиском». Украинские солдаты рассказали изданию, что потери ВСУ в Донбассе быстро растут. По словам военных, из-за этого глава ВСУ Александр Сырский начал передислокацию некоторых подразделений с Курского направления.

Работу американских спецслужб назвали «полным провалом»

После двух за последние два месяца попыток покушения на Дональда Трампа Секретная служба США столкнулась с резкой критикой, пишет Politico. В июле директор службы ушла в отставку из-за неспособности помешать вооруженному человеку забраться на крышу и несколько раз выстрелить в Трампа.

Теперь эксперты по безопасности задаются вопросом, как еще один вооруженный человек смог незамеченным подобраться к гольф-клубу, в котором находился Трамп. Экс-сотрудница министерства внутренней безопасности США Кэрри Бахнер назвала это «стопроцентным провалом» Секретной службы. В то же время Пол Эклофф, бывший сотрудник охраны Трампа, заявил, что привычка миллиардера регулярно играть в гольф на одном и том же поле сделала его «более легкой мишенью, чем он мог бы быть».