Королевская семья столкнулась с обвинениями в отношении к Меган Маркл

Поздравление принцу Гарри в день его 40-летия от британской королевской семьи многие восприняли неоднозначно. Некоторые решили, что пост в соцсетях вообще трудно назвать поздравлением, ну а другие заявили, мол, опальному Сассексу можно довольствоваться и этим.

Впрочем, если содержательность обращения к Гарри в день рождения — вопрос и впрямь спорный, то фотография, которой Карл III и королева Камилла сопроводили пост, оказалась достойной очередного скандала. Дело в том, что, внимательно приглядевшись к опубликованному снимку, фанаты сделали вывод: кадр был сделан в 2018 году в Dogpatch Labs в Дублине, куда Гарри прибыл вместе с супругой Меган Маркл. Собственно, она-то и сидела рядом с мужем на всех фотографиях, кроме той самой, что появилась в соцсетях короля. Обвинение вынесли очень скоро: королевская семья вновь пренебрегла Меган и вырезала ее на фото.

Роялы молчание затягивать не стали и опровергли домыслы публики. Представитель Букингемского дворца в разговоре с Independent Monday заявил, что королевская семья не причастна к отсутствию Маркл на злосчастном снимке. Кадр был предоставлен фотоагенством вместе с другими, где есть и множество других снимков — как с Меган, так и без нее.

Как бы там ни было, а вышло явно неприятно. Ждем главу, посвященную этому эпизоду, в грядущих мемуарах Меган.