Экс-премьер Эстонии Кая Каллас с 1 ноября займет пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления перед Европарламентом в Страсбурге.

"Кая Каллас, как вы уже знаете, будет нашим верховным представителем и вице-президентом. Мы находимся в эре геополитических противостояний и нестабильности. Наша внешняя политика и политика безопасности должна быть определена с пониманием данной реальности", - отметила фон дер Ляйен.