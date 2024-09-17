В Германии назвали причину холодного приема Шольца в Казахстане

Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Казахстан и Узбекистан связан с намерением не только углубить экономическое сотрудничество с этими странами, но и продавить антироссийскую политику. Однако в Казахстане его встретили холодно, что связано с нежеланием властей конфликтов, заявил депутат в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер. Газета.Ru

«Казахстан для Германии – стратегический партнер, нам интересны энергетические ресурсы. Возможно, Шольц хочет как-то повлиять на эти страны, чтобы они тоже начали действовать против России. Встретили прохладно в Казахстане, да. Я думаю, что на данный момент Германия избрала очень плохую международную политику, Германию уже не так уважают, как раньше. Конечно, холодно встречают его эти страны. Они не хотят конфликта, они хотят мириться, они хотят торговли, при этом именно Германия этому мешает», - рассказал он. NSN.FM

Накануне в Германии сообщили, что по инициативе казахстанской стороны была отменена совместная пресс-конференция Шольца и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. ТАСС