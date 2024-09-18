Сийярто рассказал об охоте на выступающие против миграции правительства

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС ведется охота на политиков и правительства, выступающие против миграции. Об этом сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.

"Идет охота на политиков и правительства, которые выступают против миграции", - приводит он слова Сийярто.

Глава МИД подчеркнул, что имел в виду штрафы, назначенные Венгрии за отказ выполнять предыдущие решения суда, связанные с правилами приема мигрантов.

"Нас наказывают за защиту наших границ, а [вице-премьера и министра инфраструктуры Италии Маттео] Сальвини преследуют за защиту своей страны. Европа сошла с ума?" - сказал Сийярто.

Министр подчеркнул двойные стандарты, отметив, что, хотя Венгрии грозят штрафы, закрытие Германией границ Шенгенской зоны осталось без критики.

Ранее Суд Евросоюза назначил Венгрии штраф в размере €200 млн, а также ежедневные выплаты на сумму в размере €1 млн за отказ выполнять предыдущие решения суда, связанные с правилами приема мигрантов. Как поясняется в постановлении, нарушение Будапештом законов ЕС в области предоставления убежища "касалось ограничения доступа к процедуре международной защиты, незаконного задержания просителей международной защиты в транзитных зонах и несоблюдения их права оставаться на территории Венгрии в ожидании окончательного решения по их апелляции на отказ в ходатайстве, а также выдворения незаконно пребывающих граждан третьих стран".

4 сентября советник премьер-министра Венгрии по вопросам безопасности Дьёрдь Баконди сообщил, что Будапешт не намерен начинать выполнять решение Суда ЕС относительно предоставления убежища прибывающим в страну нелегальным мигрантам, несмотря на наложенные на страну штрафы. 12 сентября власти Венгрии обвинили руководство Евросоюза в двойных стандартах при решении вопросов миграции и защиты внешней границы сообщества.

9 сентября министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер распорядилась ввести временный контроль на всех сухопутных границах в целях сокращения нелегальной миграции, так как страна "не справляется с приемом мигрантов". Он начнет действовать с 16 сентября и первоначально продлится шесть месяцев. Причины такого шага также заключаются в необходимости обеспечения внутренней безопасности в свете угроз, исходящих от радикального исламизма и трансграничной преступности.