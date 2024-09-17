В покушении на Трампа увидели признаки божественного вмешательства

Бог присматривает за кандидатом на пост президента США, экс-главой государства Дональдом Трампом, заявила после недавнего покушения на политика конгрессвумен Элиз Стефаник, слова которой передает CNN. Она призвала сплотиться вокруг республиканца, чтобы защитить страну.

К счастью, Бог продолжает присматривать за президентом Трампом. Мы, американцы, должны объединиться вокруг него в ноябре, чтобы защитить нашу республику и вернуть мир во всем мире, — сказала политик.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин сообщила, что кандидат в президенты США от Республиканской партии пережил второе покушение. По ее словам, политик цел и невредим. По информации газеты New York Post, неизвестные открыли стрельбу, когда Трамп выходил из своего гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич (Флорида). Первое покушение на жизнь республиканца было совершено 13 июля. Стрелку удалось ранить Трампа в ухо.

Телеканал Fox News объявил, что главным подозреваемым в деле по возможному покушению на Трампа в штате Флорида является Райан Уэсли Рут. Он просунул ствол автомата через ограждение гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич, уточнили журналисты.