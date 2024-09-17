Ситуацию в затопленной дождями Вене назвали критической

Ситуация в Вене, федеральных землях Нижняя Австрия, Зальцбург и Тироль остается критической в связи с разливом альпийских рек, вызванным обильными осадками, которые не прекращаются уже пять дней. Об этом сообщила газета Kronen Zeitung.

Она назвала мощные сентябрьские паводки "наводнением века", которое стало крупнейшим с 1991 года и уже привело к гибели четырех человек. Синоптики ожидают, что облачность рассеется во вторник, однако "с полным размахом катастрофа проявит себя только через несколько дней или недель". Жителям республики придется "оставаться в кризисном режиме", пока вода не уйдет.

Сложные погодные условия привели к остановке работы нескольких ГЭС на Дунае в Нижней Австрии. Ограничения электроснабжения в регионе продолжат действовать как минимум до середины недели. Австрийские железные дороги призывают путешественников воздержаться от поездок до вечера четверга. В Вене действуют ограничения на работу общественного транспорта, большинство веток метро либо не работают, либо движение на них ограничено.

Циклон "Борис" несколько дней назад достиг Европы, принеся с собой обильные осадки. Из-за сильных дождей, выпавших в Альпах, уровень воды в нескольких реках, в том числе в Дунае, поднялся. Последствия наводнений ощутили на себе жители нескольких стран Центральной Европы. Как ранее сообщили в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, подобные наводнения вскоре могут стать нормальным явлением для этого региона. Это связано с тем, что потепление в Европе происходит "гораздо быстрее, чем в остальном мире".