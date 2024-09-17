Береговая охрана США перед началом двухнедельных слушаний о причинах гибели подлодки "Титан" с пятью пассажирами на борту раскрыла новые подробности последних моментов на борту.

Самое последнее сообщение экипаж подлодки за мгновение до гибели прозвучало так: "Здесь все хорошо", сообщает The Guardian.

В первый день слушаний, которые начались в понедельник, следователи представили анимацию случившегося, из которой видно, что экипаж "Титана" общался с персоналом на борту "Полярного принца" (корабля, запустившего злополучный подводный аппарат "Титан") исключительно посредством текстовых сообщений.

Связь была потеряна после обмена сообщениями о глубине. Затем "Полярный принц" отправил повторные сообщения с вопросом, может ли "Титан" по-прежнему видеть корабль на своем бортовом дисплее. Последний ответ с "Титана" был: "Здесь все хорошо".

Напомним, что "Титан" был раздавлен водой 18 июня 2023 года. Сообщается, что до погружения подлодка оставалась открытой всем природным стихиям в течение семи месяцев, начиная с 2022 года, а корпус, как выяснилось, никем никогда не проверялся, хотя стандартная процедура этого требует.

Первый же свидетель слушаний, бывший технический директор компании, которой принадлежал "Титан" Тони Ниссен, показал, что он чувствовал, что очень спешит начать работу.

Ниссен также рассказал, что в "Титан" ударила молния, когда подлодку испытывали в 2018 году, и это могло повредить корпус. Уволили же Ниссена в 2019 году после того, как он не позволил подводному аппарату отправиться к затонувшему лайнеру "Титанику". Он также завил, пишет издание, что не доверял оперативному персоналу, и, когда его попросили пилотировать подводную лодку, он ответил: "Я в нее не сяду".

На подлодке погибли ветеран-исследователь "Титаника" Поль-Анри Наргеоле, два члена известной пакистанской семьи Шахзада Дауд с 19-летним сыном Сулеманом Даудом и британский авантюрист Хэмиш Хардинг.

"Титан" потерял связь со своим судном поддержки примерно через два часа после того, как совершил последнее погружение. Впоследствии обломки "Титана" были обнаружены на дне океана примерно в 300 м от носа "Титаника".