В России ответили на призыв Шольца к переговорам

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что Россия приняла к сведению призыв немецкого канцлера Олафа Шольца к переговорам по Украине, но конкретных предложений не получала. Об этом дипломат рассказал в интервью Deutschlandfunk.

Ранее Шольц заявил, что пришло время найти выход из украинского кризиса. Он призвал провести еще одну международную конференцию и пригласить на нее Россию. Затем итальянская газета La Repubblica рассказала, что Шольц работает над мирной инициативой, предусматривающей территориальные уступки со стороны Украины. По версии газеты, у Шольца есть план: войти в историю как «канцлер мира».

Российский посол заявил Deutschlandfunk, что Россия относится к возможному мирному плану Шольца со скептицизмом. Нечаев подчеркнул, что Москва не знакома с содержанием инициативы. По его словам, если речь идет лишь о версии предыдущего плана Украины, это будет неприемлемо для России.

Также в интервью Нечаев раскритиковал западные страны за размещение военно-технических объектов НАТО на Украине. Посол назвал это «еще одним вызовом российской безопасности». По его мнению, ситуация сейчас более серьезная, чем во времена холодной войны.

Также Нечаев прокомментировал возможное разрешение на удары ВСУ по России западным оружием. Дипломат заявил, что это означало бы «тотальный конфликт» стран НАТО с Россией. Посол оставил открытым вопрос о том, каким может быть российский ответ.