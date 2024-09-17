Политолог рассказал о главном страхе Европы из-за выборов в США

Отношения Европейского союза и Соединенных Штатов находятся на грани перемен, заявил политолог Владимир Оленченко, передает РИА Новости. По его словам, после выборов в США Вашингтон может свернуть трансатлантическое партнерство с Брюсселем.

А захочет ли их считать таковыми другой президент? Опасаясь этого, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, например, старается подобрать такой состав Еврокомиссии, который был бы приемлем для любого американского лидера, — заявил Оленченко.

Ранее аналитик Фарид Закария в статье для Washington Post сообщил, что украинцы опасаются прекращения западной поддержки в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. По мнению аналитику, администрация президента Джо Байдена должна признать возможность того, что следующие четыре месяца помощи Украине рискуют стать последними.

До этого немецкий политолог Александр Рар заявил, что если новым президентом США станет Трамп, европейцам придется платить за свою безопасность. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что страх Евросоюза вызван возможной стратегией политика «все для Америки». По словам эксперта, для Трампа ЕС представляет собой не союзника, а конкурента.