Додон заявил, что Санду может организовать энергетическую блокаду Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду может организовать энергетическую блокаду Приднестровья. Об этом заявил газете "Известия" руководитель Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент Игорь Додон.

"Я думаю, самый большой риск связан с транзитом газа через Украину. Если он перекроется с 1 января и официальный Кишинев не будет готов предоставить необходимый объем газа по альтернативному маршруту — это будет экономическим и энергетическим коллапсом для Приднестровья", — сказал политик.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство государственной энергокомпании "Нафтогаз Украины" не будет продлевать договор с российским холдингом "Газпром" после 2024 года.

Он подчеркнул, что после истечения срока действия соглашения в страны Европы перестанет осуществляться транзит российского газа через его страну. 10 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Европа готовится к возможному прекращению транзита российского газа через Украину к концу года. По оценкам аналитика ExPro Consulting Михаила Свищо, прекращение поставок может означать для Киева потерю до $800 млн в год в виде транзитных сборов.